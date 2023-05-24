وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت الآلية الثلاثية المجتمع الدولي بأسره والجهات الفاعلة الإنسانية إلى توحيد جهودها بشكل عاجل لدعم الشعب السوداني خلال هذه الأوقات الحرجة.

كانت الآلية الثلاثية قد رحبت بتوقيع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السبت الماضي، اتفاقا لوقف قصير الأجل لإطلاق النار وترتيبات إنسانية.