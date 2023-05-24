اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 02:43 م
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السيطرة على حريق حوش داخل قرية بهجورة بمركز نجع حمادى دون إصابات

الأربعاء، 24 مايو 2023 01:54 م
السيطرة على حريق حوش داخل قرية بهجورة بمركز نجع حمادى دون إصابات الحماية المدنية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأربعاء، على حريق نشب في حوش داخل قرية بهجورة بمركز نجع حمادي شمالي قنا.
 
وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب حريق فى حوش ملك هانى عابد أبو الحسن، بقرية بهجورة بنجع حمادى، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر الحريق، وأحمد الصياد، رئيس قرية بهجورة، تحت إشراف من أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى الأماكن المجاورة.
 
وأسفر الحريق عن نفوق عدد من رؤوس الأغنام، دون إصابات بشرية، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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