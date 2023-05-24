السيطرة على حريق بحظيرة مواشى فى أبو كبير بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشى بقرية هربيط بنطاق مدينة أبو كبير.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد نشوب حريق بحظيرة مواشى بقرية هربيط نطاق مدينة أبو كبير، وتم الدفع بسيارتين من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.

فيما أصيب أمس 6 من عمال المعمار بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع بطريق " بلبيس- السلام" أمام المظلات نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس - السلام" أمام المظلات، وأسفر الحادث عن إصابة 6 من عمال المعمار من منيا القمح، إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فنى من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.