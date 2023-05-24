السيطرة على حريق اندلع بعقار دون إصابات فى أطفيح

اشتعل حريق بمخلفات أعلى سطح عقار في أطفيح وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لطوابق العقار، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حريق في عقار في أطفيح، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وبإجراء المعاينة والتحريات تبين أن الحريق اشتعل بمخلفات أعلى سطح العقار دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.