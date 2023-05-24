السعودية تحبط تهريب أطنان من المخدرات فى 5 مناطق

تمكنت الجهات الأمنية وحرس الحدود في السعودية، من إحباط تهريب أطنان من المخدرات والأقراص الممنوعة من التداول في 5 مناطق.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، إن الدوريات البرية بمناطق نجران، وجازان، وعسير، ومكة المكرمة، والجوف أحبطت محاولات تهريب (43.2) طناً من نبات القات المخدر، و (1.213) طناً من مادة الحشيش المخدر، و (165,157) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، و (574,492) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.