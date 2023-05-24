الرئيس الروسى يحذر من عدم الاستقرار المتزايد حول العالم

وكالات

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تزايد عدم الاستقرار حول العالم، وتوسع بؤر التوتر الجديدة في عدد من المناطق المختلفة.

وجاء ذلك ضمن تصريحات بوتين اليوم الأربعاء، حيث أضاف أن تزايد عدم الاستقرار حول العالم يعود إلى حد كبير إلى رغبة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الحفاظ على الهيمنة، وتجاهل سيادة الآخرين.

وحسب موقع روسيا اليوم، أشار الرئيس الروسي إلى أن تصاعد عدم الاستقرار في العالم يرافقه محاولات من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الاستفادة من الأزمات التي يثيرونها.