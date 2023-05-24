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الديوان الملكى الأردنى: جميع احتفالات زفاف ولى العهد ستقام فى الأردن حصريا

الأربعاء، 24 مايو 2023 10:50 م
الديوان الملكى الأردنى: جميع احتفالات زفاف ولى العهد ستقام فى الأردن حصريا الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وخطيبته الآنسة رجوة آل سيف
كتب أحمد جمعة

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أكّد مصدر في الديوان الملكي الهاشمي الأردنى أن مراسم عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف، وجميع الاحتفالات المرتبطة بهذه المناسبة ستقام داخل الأردن حصريا، وليست هناك نية لإقامة أي منها خارج المملكة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وقال المصدر، إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل إعلام أجنبية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية من معلومات خاطئة، تحدثت فيها عن تحضيرات جارية لحفل سيقام في جزيرة سردينيا الإيطالية بمناسبة زواج ولي العهد، المرتقب في عمّان في 1 يونيو المقبل.

وانطلقت مئات الطائرات بدون طيار "درون" في سماء عمّان لليوم الثاني على التوالي، الأربعاء، احتفالا بمناسبتي عيد الاستقلال 77، وزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وبدأ العرض الأول للطائرات في تمام الساعة 8:00 من مساء الثلاثاء، فيما جرى عرضها الثاني في تمام الساعة 10:00 مساء من اليوم ذاته، لترسم ألوان الفرح البديعة بصورة جمالية ومتعة بصرية بانورامية.

ويحتفل الأردن الخميس، بعيد الاستقلال 77.

وتعقد مراسم قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف الخميس الموافق الأول من حزيران، في قصر زهران، ثم يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية.

 

 


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