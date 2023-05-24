الدكتور حسن عاشور مديرا لتنمية موارد الطب البشرى بجامعة الزقازيق

الشرقية فتحية الديب

أصدر الدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب البشرى جامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، قرارًا بتكليف الدكتور حسن ربيع جلال عبدالعزيز عاشور، الأستاذ المساعد بقسم الجراحة العامة، مديرًا لإدارة تنمية الموارد بكلية الطب البشرى والمستشفيات الجامعية.

ونص القرار رقم 5 لسنة 2023، على أن تكليف الدكتور حسن ربيع جلال عبدالعزيز عاشور، الأستاذ المساعد بقسم الجراحة العامة، مديرًا لإدارة تنمية الموارد بكلية الطب البشرى والمستشفيات الجامعية، وذلك لمدة عام.

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقوانين المنظمة، والقانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية، والصادر بقرار وزير التربية والتعليم العالى رقم 4767 لسنة 2019، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

يذكر أن وحدة تنمية الموارد البشرية بالكلية، هى وحدة مستحدثة لتنمية موارد الكلية عن داخليا وخارجيا، داخليا عن طريق الخدمات المقدمة من المستشفيات وإعادة تنمية مواردها،، وخارجيا عن طريق المشاركة المجتمعية وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للمرضى.