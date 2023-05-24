الدفاع الروسية: دمرنا مركز قيادة للجيش الأوكراني في دونيتسك

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي دمر مركز قيادة ومراقبة تابعا للجيش الأوكراني في مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في إيجاز صحفي للقيادة العسكرية الروسية: "تم تدمير مركز للقيادة والمراقبة تابع للواء الأوكراني المؤلّل في مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية".

وكانت قد أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن نظام كييف هاجم السفينة "إيفان خورس" التابعة للبحرية الروسية بسفن مسيرة في منطقة مضيق البوسفور، مشيرة إلى أن طاقم السفينة صد الهجوم بنجاح.



وأضافت الوزارة - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبرية - "أن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة للهجوم بواسطة ثلاثة زوارق سريعة مسيرة، على سفينة إيفان خورس التابعة لأسطول البحر الأسود، التي تقوم بمهام لضمان سلامة تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية تركيا".



وأكدت الوزارة أن السفينة الروسية، تمكنت من تدمير جميع الزوارق المسيّرة بنيران أسلحة عادية وتواصل الآن أداء مهامها، مشيرة إلى أنه بعد الهجوم الإرهابي على خطوط الغاز "السيل الشمالي"، يقوم الأسطول الروسي بحماية هذه الخطوط.



يشار إلى أن "إيفان خورس" هي سفينة استطلاع متوسطة تابعة لمشروع (18280)، وهي مصممة لتوفير الاتصالات ومراقبة الأسطول، وإجراء استخبارات إلكترونية، وإدارة حرب إلكترونية ، وتبلغ حمولتها حوالي أربعة آلاف طن، ويبلغ طولها حوالي 100 متر، بمدى إبحار أكثر من ثمانية آلاف ميل بحري، وانضمت إلى أسطول البحر الأسود عام 2018.