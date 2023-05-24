اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 07:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف خلافات جيرة بين مواطنين فى حدائق القبة بسبب كلب

الأربعاء، 24 مايو 2023 06:33 م
الداخلية تكشف خلافات جيرة بين مواطنين فى حدائق القبة بسبب كلب رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات لتضررها من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والشتم وسرقتها بمنطقة الحدائق بالقاهرة.
 
بالفحص تبين حضور (إحدى السيدات) لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة وتضررت من بعض الأشخاص لخلافات جيرة بينهم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود خلافات بين المبلغة وجيرانها بذات العقار (3 أشخاص وسيدة) ، بسبب قيامها بتربية "كلب" داخل الشقة محل سكنها، مما يثير الزعر بين أبنائهم.
 
وبسؤال السيدة المشار إليها اتهمت الطرف الثانى بالتعدي عليها بالسب، وبسؤال الطرف الثانى أنكروا مانسب إليهم وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 

خلافات الجيرة

الداخلية

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة