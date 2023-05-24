الداخلية تكشف خلافات جيرة بين مواطنين فى حدائق القبة بسبب كلب

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة إحدى السيدات لتضررها من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والشتم وسرقتها بمنطقة الحدائق بالقاهرة.

بالفحص تبين حضور (إحدى السيدات) لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة وتضررت من بعض الأشخاص لخلافات جيرة بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود خلافات بين المبلغة وجيرانها بذات العقار (3 أشخاص وسيدة) ، بسبب قيامها بتربية "كلب" داخل الشقة محل سكنها، مما يثير الزعر بين أبنائهم.

وبسؤال السيدة المشار إليها اتهمت الطرف الثانى بالتعدي عليها بالسب، وبسؤال الطرف الثانى أنكروا مانسب إليهم وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.