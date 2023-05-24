الداخلية تضبط مستريح السيارات فى الغربية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية من المواطنين بالغربية بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الغربية بتضررهم من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (4,5 مليون جنيه)، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانون