الحبس عامين لصاحب شركة مقاولات و2 آخرين استدرجوا عاملا لسرقته بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة كل من " أ.ع.ف" و" ي.ع.ف" و" إ.م.م" بالحبس مع الشغل لمدة سنتين والزمتهما بالمصاريف الجنائية ،ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط ، وبراءة المتهمة " س.ح.ال"، في اتهامهم بخطف بالتحايل وسرقة بالإكراه .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 29724 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بخطف عامل بمحل مجوهرات وسرقته تحت تهديد السلاح.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ، أنه علي اثر اتفاق مسبق عبر اتصال هاتفي لتوصيل مشغولات ذهبية بين محل مجوهرات و " س.ح.ال" ربة منزل لشراء بعض المشغولات الذهبية ،انتقل المجني عليه " ع.ال.ع" عامل بمحل ذهب ، وقابلة المتهمين كل من " أ.ع.ف" صاحب شركة مقاولات و" ي.ع.ف" موظف بشركة مقاولات و" إ.م.م" عامل بمقهي ،واستقل برفقتهم سيارة لتوصيله لتسليم المشغولات الذهبية، فتوجهوا به الي مكان خالي من المارة وترجل المتهم الأول من السيارة ،وأشهر في مواجهة المتهم سلاح أبيض مطوة مهددا إياه مما بث في نفسه الرعب، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من سرقة المشغولات الذهبية ، وتركوه وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة والقاء القبض عليهم واقروا المتهمين بارتكاب الواقعة ، وارشدوا عن المسروقات ، وباستحواب المتهم الثالث أقر بارتكاب الواقعة والمتهمين وبعرضهم علي المجني عليه عرضا قانونيا تعرف عليهم من الاول الي الثالث ، وقررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهمين .