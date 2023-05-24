اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش الجزائري: ضبط 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و723 مهاجرا غير شرعي

الأربعاء، 24 مايو 2023 07:47 م
الجيش الجزائري: ضبط 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و723 مهاجرا غير شرعي الجيش الجزائرى

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أعلن الجيش الجزائري ضبط 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و723 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.


وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 17 وحتى 23 مايو الجاري، من ضبط 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.


وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 83 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من 600 كجم، فضلا عن ضبط أكثر من 236 ألف قرص مخدر.


وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 723 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.


الجزائر

الجيش الجزائرى

الهجرة غير الشرعية



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