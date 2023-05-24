الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بالتصديق على نتيجة انتخاب رئيس الطائفة الإنجيلية

كتب محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بالتصديق على نتيجة انتخاب القس أندريه زكى اسطفانوس رئيسًا للطائفة الإنجيلية، والدكتور القس جورج شاكر سمعان نائبًا لرئيس الطائفة الإنجيلية، لمدة 8 سنوات تبدأ من 1 أبريل 2023 وتنتهي في 31 مارس 2031.

كان شارك الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية حفل مركز خدمات المسنين، لخدمة الرابطة العامة للسيدات، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، وذلك بحضور الدكتور القس راضي عطاالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والأستاذة روزيت رفقي رئيس الرابطة العامة للسيدات، ونجوى جرجس رئيس مجلس إدارة مركز خدمات المسنين، والأستاذ جمال المطيعي مدير المركز، وعدد من الرموز والقيادات الإنجيلية وأعضاء مجلس إدارة المركز.

وقدم الدكتور القس أندريه خطاب الحفل، وفي بداية كلمته قال:" أرحب اليوم بجميع خدام مركز الخدمات للمسنين، وأشعر اليوم بفخر واعتزاز كبير بهذة الخدمة"، وأضاف: "إن مركز خدمات المسنين يقدم نموذجًا حقيقيًّا للخدمة الفريدة، وخدمة المستحيلات تظهر في الإيمان الحقيقي والعطاء بفرح".

وتضمن الحفل فقرة فنية للمايسترو العالمي ناير ناجي والسوبرانو دينا اسكندر، وتم عرض فيلم تعريفي عن نشاط وجهود مركز خدمات المسنين التابع لسنودس النيل الإنجيلي.