التضامن تستعرض أنشطة وبرامج الحماية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعى

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ ، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعىُ تدخلات البنك ناصر الاجتماعى فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كذلك برامج المساعدات من ضمن الأنشطة الأساسية التي يقدمها البنك من أجل تقديم العون والمساعدة للاسر الفقيرة ومحدودي الدخل حيث تم صرف الإعانات والمساعدات النقدية للفئات المستحقة للمساهمة في رفع المعاناة عن الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الاسرة مثل (الأسرة المعيلة – الأيتام – الأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة كذلك المساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى مثل زرع "الكبد ، والكلى ، والنخاع ،وقوقعه الاذن - " العلاج بجهاز الجاما نايف لبعض مرضى أورام المخ ، والمساهمة في شراء الأدوية باهظة الثمن كذلك المساهمه فى دعم المنظومة التعليمية من خلال دعم الطلبة في سداد المصروفات الدراسيه المستحق عليهم ولا يستطيعون سدادها "الجامعات الحكوميه" ومشروعات التخرج للطلبه الغير قادرين ماديا .

‎جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثانى لفعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى والذي يقام بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.

كما يساهم بنك ناصر الاجتماعىُ في مجالات البحث العلمي من خلال دعم الطلاب المتفوقين بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا وتقديم مساعدات نقديه وعينيه فى حالات الكوارث والنكبات كذلك التحفيز من خلال منح شهادات تكريم للمتميزين في أداء عملهم ايضا المساهمة في توفير الرعاية الاجتماعية للايتام من خلال المساهمة في سداد دفعات استلام الشقق السكنية التي تم حجزها عن طريق الإسكان الاجتماعي بجانب المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري وإعادة الغارمين والغارمات إلى أسرهم مرة ثانية من خلال سداد الديون المستحقة عليهم مواكبا للتوجه العام للدولة المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمين.

كما تم صرف الإعانات والمساعدات العينية للفئات المستحقة وكذلك دعم المنظومة الصحية من خلال المستشفيات والمعاهد الطبية بالاجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضي بالمجان وايضا المساهمة في قيمة الأجهزة التعويضية والطبية، والدرجات البخارية والكراسي المتحركة، صيانة بطاريات وكابلات لقواقع الأذن، والخدمات التاهيلية لمساعدة في التغلب علي إعاقتهم، وتحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع ودعم المؤتمرات التي تعد للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة " مؤتمر قادرون بإختلاف".