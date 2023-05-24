اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 02:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تستعرض أنشطة وبرامج الحماية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعى

الأربعاء، 24 مايو 2023 01:30 م
التضامن تستعرض أنشطة وبرامج الحماية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعىُ تدخلات البنك ناصر الاجتماعى فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كذلك برامج المساعدات من ضمن الأنشطة الأساسية التي يقدمها البنك من أجل تقديم العون والمساعدة للاسر الفقيرة ومحدودي الدخل حيث تم صرف الإعانات والمساعدات النقدية للفئات المستحقة للمساهمة في رفع المعاناة عن الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية التي تمر بها الاسرة مثل (الأسرة المعيلة – الأيتام – الأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة كذلك المساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى مثل زرع "الكبد ، والكلى ، والنخاع ،وقوقعه الاذن - " العلاج بجهاز الجاما نايف لبعض مرضى أورام المخ ، والمساهمة في شراء الأدوية باهظة الثمن كذلك المساهمه فى دعم المنظومة التعليمية من خلال دعم الطلبة في سداد المصروفات الدراسيه المستحق عليهم ولا يستطيعون سدادها "الجامعات الحكوميه" ومشروعات التخرج للطلبه الغير قادرين ماديا .
 
‎جاء ذلك خلال جلسات اليوم الثانى لفعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى والذي يقام بمدينة السلام شرم الشيخ، تحت شعار «دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية» وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.
 
كما يساهم بنك ناصر الاجتماعىُ في مجالات البحث العلمي من خلال دعم الطلاب المتفوقين بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا وتقديم مساعدات نقديه وعينيه فى حالات الكوارث والنكبات كذلك التحفيز من خلال منح شهادات تكريم للمتميزين في أداء عملهم ايضا المساهمة في توفير الرعاية الاجتماعية للايتام من خلال المساهمة في سداد دفعات استلام الشقق السكنية التي تم حجزها عن طريق الإسكان الاجتماعي بجانب المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري وإعادة الغارمين والغارمات إلى أسرهم مرة ثانية من خلال سداد الديون المستحقة عليهم مواكبا للتوجه العام للدولة المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمين.
 
كما تم صرف الإعانات والمساعدات العينية للفئات المستحقة وكذلك دعم المنظومة الصحية من خلال المستشفيات والمعاهد الطبية بالاجهزة والتجهيزات الطبية لخدمة المرضي بالمجان وايضا المساهمة في قيمة الأجهزة التعويضية والطبية، والدرجات البخارية والكراسي المتحركة، صيانة بطاريات وكابلات لقواقع الأذن، والخدمات التاهيلية لمساعدة في التغلب علي إعاقتهم، وتحويلهم إلى أعضاء منتجين في المجتمع ودعم المؤتمرات التي تعد للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة " مؤتمر قادرون بإختلاف".

التضامن

بنك ناصر الاجتماعىُ

مشروعات بنك ناصر

مشروعات الحماية الاجتماعية



الموضوعات المتعلقة

وزيرة التضامن تفتتح اجتماع "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية فى الدول العربية".. القباج: تمويل حياة كريمة تجاوز تريليون جنيه.. زيادة المعاشات 120% فى 8 سنوات.. ودعم الأسر الأولى بالرعاية ارتفع إلى 127 مليار جنيه

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:00 م

مناقشة "موازنة 24/23" لقطاع الحماية الاجتماعية غدا أمام النواب بحضور نيفين القباج

الجمعة، 19 مايو 2023 09:21 م

فى الذكرى الـ41 لتحرير أرض الفيروز.. 4 وزراء و3 محافظين يطلقون مهرجان "سيناء أولا" بجامعة سيناء.. أشرف صبحى: خطة لإشراك الشباب بمختلف البرامج.. ونيفين القباج: 250 مليون جنيه دعم لأسر الشهداء والمصابين المدنيين

الأربعاء، 26 أبريل 2023 08:30 م

"التضامن" تعلن استمرار تشغيل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال العيد.. "القباج": استمرار تواجد المتعافين بالمراكز العلاجية لحين انتهاء أيام العيد.. والهدف حمايتهم من التفكير فى العودة للإدمان

الجمعة، 21 أبريل 2023 09:00 ص

أمين عام الجامعة العربية ووكيل الأمم المتحدة ووزيرة التضامن يطلقون أول خطة عربية للوقاية من المخدرات.. والقباج: التعاون جاء بناء على اقتراح مصر وتساعد فى ترسيخ المنظور الحقوقى للوقاية والعلاج والرعاية والتأهيل

الأحد، 26 مارس 2023 04:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة