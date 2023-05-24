الأمين المساعد للجامعة العربية: انعقاد اجتماع وزراء الإعلام العرب 21 يونيو المقبل بالرباط

أ.ش.أ

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي أن اجتماع وزراء الإعلام العرب سينعقد في العاصمة المغربية الرباط في 21 يونيو المقبل لمناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية المطروحة على مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأضاف في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاجتماع يُناقش تحديث الاستراتيجية العربية الإعلامية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع جامعة نايف، بالإضافة إلى بحث سبل تفعيل أفضل آليات خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج خاصة ما يتعلق بتحسين صورة العرب لدى الآخر.

وأوضح أن اجتماع وزراء الإعلام العرب يسبقه اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام في 20 يونيو واجتماع للجنة الدائمة للإعلام العربي في 19 يونيو.

وشدد على أن الاجتماع يتناول أيضا آفاق مستقبل العمل الإعلامي المشترك ومتابعة تطورات القضية الفلسطينية كبند دائم في جميع الاجتماعات، وذلك بالإضافة إلى قضايا تنظيمية خاصة بالمكتب التنفيذي.