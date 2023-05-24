اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مايو 2023 04:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استمرار قبول تحويل الطلاب العائدين من الخارج للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

الأربعاء، 24 مايو 2023 03:30 ص
استمرار قبول تحويل الطلاب العائدين من الخارج للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية عادل عبد الغفار مستشار وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل أمانة مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية قبول تحويل الطلاب  المصريين العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية الراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ إلكترونيا حيث أن أمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية قد خصصت رابطًا إلكترونيًا مركزيًا جديدًا يمكن التقديم عليه، وذلك لمساعدة الطلاب الذين لم يتقدموا للتحويل إلى الجامعات الخاصة والأهلية حتى أول أكتوبر 2023، والطلاب الذين لم يتلقوا ردًا بالموافقة المبدئية من الجامعات الخاصة والأهلية التي قدموا بها، والطلاب الذين لم تصل لهم أي ردود من الجامعات التي قدموا بها، وذلك على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.cpnu-admission.edu.eg/
 
وكان قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالى ، والمتحدث الرسمي للوزارة أن الطلاب الذين قدموا للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية، وتلقوا موافقة مبدئية بقبول التحويل، عليهم عدم التقديم على الرابط الإلكتروني المركزي، تجنبًا لحدوث ازدواجية في البيانات، وتفاديًا لوجود أخطاء في تحويلهم.
 
وكانت وزارة التعليم العالى أنه يمكن للطالب التقديم دون إحضار كافة أوراقه المطلوبة، وفي هذه الحالة، يقوم الطالب وولي أمره بالتوقيع علي تعهد بإحضار أصول الأوراق المطلوبة مُعتمدة، وذلك خلال مدة ثلاثة شهر، ويمكن النظر في مد الفترة الزمنية المُقررة مستقبلًا.
 
 

التعليم العالى

الطلاب العائدين من السودان

اخبار مصر

اخبار مصرية

الجامعات الخاصة

الجامعات الاهلية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى يفتتح مركز الامتحانات الإلكترونية ووحدة الروبوت بجامعة طنطا

الإثنين، 22 مايو 2023 10:40 ص

وزير التعليم العالى يشهد توقيع برتوكول بين 14 جامعة والمؤسسات الأكاديمية والإنتاجية بإقليم الدلتا

الأحد، 21 مايو 2023 04:14 م

وزير التعليم العالي ومحافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحون عددا من المشروعات الطبية

الأحد، 21 مايو 2023 01:31 م

التعليم العالى: موازنة البحث العلمى وصلت إلى حوالى 3 مليارات جنيه فى 2023/24

الأحد، 21 مايو 2023 12:54 م

التعليم العالى: ارتفاع ترتيب مصر فى الإنفاق على البحث العلمى للمركز 35 عالميا

الأحد، 21 مايو 2023 12:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة