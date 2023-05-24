وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية أن الرحلة الأفغانية- الصينية المباشرة جاءت بعد اجتماع بين القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي والسفير الصيني لدى كابول وانج يو.

وأفادت الخارجية الأفغانية -في بيانها- بأن السفير الصيني أكد انطلاق الرحلات المباشرة بين أفغانستان والصين في 24 مايو مع العمل على زيادة الصادرات الأفغانية.

وبحسب البيان، رحب القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني بهذه الخطوات التي اتخذتها الصين ووصفها بأنها "فرصة جيدة لتعزيز العلاقات" وطالب بكين كذلك بتسهيل نظام التأشيرات بين البلدين.

كان السفير الصيني قد قال في تصريحات أمس مع القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني إن بكين لا تدعم سياسات العقوبات والضغط والتدخل في دول أخرى.