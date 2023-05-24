ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 16مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.160 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 20404 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 7143 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4649 نقطة.