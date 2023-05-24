اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لتعليم الدقهلية يناقش تسريب امتحان الدراسات

الدقهلية: شريف الديب

شهد ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بقاعة مدرسة الشهيد مصطفى الجوهرى، برئاسه الدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس أمناء المديرية، وحازم نصر مدير مكتب اخبار اليوم، ومن المهتمين بالعملية التعليمية، وحضور رؤساء مجالس الامناء بالإدارات التعليمية وبأمانة سر عبد الغنى الغازى موجه عام التربية الاجتماعية.

يأتي ذلك برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعرض الغازى على المجلس المسابقات العلمية والثقافية الواردة من الوزارة ومنها المسابقة الثقافية لمتحف التعليم ومكتبة الوثائق للعام الدراسى 2022/20223

و المسابقة البحثية الخاصة بإدارة المجالس المدرسية للعام 2022/2023 للمراحل التعليمية الثلاثة

وتم مناقشة دور المجلس الأعلى فى مبادرة رئيس الجمهورية "رفقاء قادرين باختلاف " ، و مبادرة " الارتقاء بالمسرح المدرسى ".

وعلى جانب الاجتماع تم مناقشة امتحانات الشهادة الاعدادية وعرض مشكلات التى حدثت بالإدارات التعليمية والعمل علي وضع حلول مناسبة لها، وأوضح شعبان أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد كل من اخل بالمنظومه الامتحانية من مراقبين وملاحظين ورؤساء لجان والطلاب، وأكد ان العام القادم سيكون الامتحان بنظام البوكليت بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم وسط إجراءات أمنية مشدده

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة تعليم الدقهلية، أن جميع العاملين بالتربية والتعليم ومجلس الأمناء والآباء هدفهم الأول هو أبنائنا الطلاب، وتوفير مناخ ملائم لإجراء العملية التعليمية في هدوء ويسر، موضح دور المجلس في دعم جميع الجوانب الخاصة بالعملية التعليمية، بالمدارس والتعاون مع مديري المدارس

وأشاد مدير المديرية بدور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في تقديم الدعم الكامل للمديرية ومدارسها والعمل علي توثيق الشراكات الفعالة مع جهات المجتمع المحلي والتواصل الفعال والمستمر مع أولياء الأمور لترسيخ العلاقات بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط.