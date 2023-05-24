إصابة 7 أشخاص فى حادثين متفرقين فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 اشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى وصلة دهشور بمدينة الشيخ زايد ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة الشيخ زايد ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما أصيب 4 اشخاص بعدما صدمتهم سيارة بالطريق الإقليمى نطاق قسم الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من طواريء الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق الإقليمى بمنطقة الصف؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، و تبين إصابة 4 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .