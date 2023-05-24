إصابة 6 بينهم 3 بطلقات نارية فى مشاجرة بين أبناء عمومة بدار السلام سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجوار بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وضبط المشاركين فيها حيث نتج عن المشاجرة إصابة 6 أشخاص من بينهم 3 بطلقات نارية تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج ووجود مصابين وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة ومصابين بناحية النصيرات دائرة مركز دار السلام بين " طرف أول "عبد الرحمن م ا ا 17 سنة طالب مصاباً " برش خرطوش بالساق اليسري " ونجل عمه عبد الله ا ا ا 19 سنة طالب مصاباً " بطلق ناري باليد اليمني "وعمهما الدسوقي ا ا ا 38 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسري "وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان "عابدين و ا 55 سنة عامل زراعي مصاباً " بإشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمه بالرأس " ونجله عثمان ع و ا 32 سنة عامل زراعي مصاباً "بإشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح رضي بالرأس " وشقيق الأول عبده وا 65 سنة عامل زراعي مصاباً " بإشتباه كسر باليد اليسري " الطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آليه. بها " 3 " طلقات من ذات العيار وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية خرطوش تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وأتهم الطرف الأول الثاني والثالث من الطرف الثاني بالتعدي عليهم بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهما مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.