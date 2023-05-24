إصابة 6 أشخاص فى انقلاب 3 دراجات بخارية في المنيا بالطريق الزراعي السريع

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص، فى انقلاب 3 دراجات بخارية بسبب السرعة في مراكز ديرمواس وسمالوط والمنيا، وتم نقل جميع المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج.

تلقت الاجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية أمام نقطة قرية الحاج قنديل في شرق النيل بمركز ديرمواس، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة حسن كمال محمد 50 عاما، وتم نقله إلي المستشقي المركزي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا باصطدام دراجة بخارية بأخري، بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية البيهو في مركز سمالوط بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: صلاح محمود إبراهيم 49 عاما، هاني محمد أحمد 45 عاما، وأبنه محمد 10 سنوات، وابنته سما 6 سنوات، جميعهم يقيمون بمركز سمالوط، وتم نقلهم إلي المستشفي النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة بخارية أعلي كوبري النيل بمدينة المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كريم علاء 22 عاما، مقيم بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقله إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، تحررت المحاضر اللازمة بالحوادث الثلاثة وتم التحفظ علي الدراجات البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.