اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 04:17 م
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إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة نصف نقل فى البحيرة

الأربعاء، 24 مايو 2023 03:13 م
إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة نصف نقل فى البحيرة اسعاف
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب منذ قليل 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز كوم حمادة  بالبحيرة.

كانت مدير أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بهذا الحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالقرب من قرية منشأة ابو ريه التابعة لمركز كوم حمادة

وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة المركزى لإسعافهم وتلقى العلاج الطبى العاجل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت إصابة 13 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى دائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.


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