إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، وجرى نقل المصابين، لمستشفى الحامول المركزي، لتقديم الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفتي عمليات مديرية الصحة والاسعاف، إشارة بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، على طريق الحامول بلطيم، وجرى نقل المصابين، لمستشفى الحامول المركزي، لتقديم الإسعافات اللازمة.

وتبين من دفاتر مستشفى الحامول إصابة كل من محمد عزت أبو الفتوح،25 سنه، بجروح متفرقة بالجسم، ورجب خالد العشري، 25 سنه، بجروح متفرقه بالجسم، وعوض عبد الله عبد العظيم، 18سنة، بجروح متفرقة بالجسم، والحالات مستقرة باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج.