إصابة 16 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 16 شخصا مساء اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي نطاق محافظة بنى سويف.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى كلا من المصابين، كريستينا عماد كمال 22 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر، ومرينا عماد كمال 20 سنة، جروح و كدمات، استليا كرولس كمال 3 سنوات جروح و كدمات، مينا كرولس كمال عمره عام مصاب جروح و كدمات، كرولس عماد كمال 10 سنوات جروح و كدمات ، عماد كمال راشد 43 سنة مصاب جروح و كدمات ، ملوك توت فايز 45 سنة جروح و كدمات ، حنان نعيم فهيم 46 سنة جروح و كدمات جميعهم مقيمون محافظة المنيا

كما استقبل المستشفى سندي اشرف خليل 16 سنة مقيم القاهره اشتباه كسر بالزراع الايسر ، ابرام اشرف خليل 14 سنة مقيم القاهره مصاب جروح و كدمات، ناديه فهيم استفانوس مقيم القاهره 45 سنة مصاب اشتباه خلع بالكتف الايسر ، سامي حنا شحاته 43 سنة مقيم اسيوط مصاب جروح و كدمات، نوره وكيم عزت مقيم المنيا 40 سنة جروح و كدمات، كرولس عادل جرجس 21 سنة مقيم المنيا جروح و كدمات، ياسر عياد رزق 42 سنة مقيم المنيا جروح و كدمات ، فادي ياسر عياد 19 سنة مقيم المنيا مصاب جروح و كدمات

تم استقبال المصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وجارى تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف والدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية