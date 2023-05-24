إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية داخل سوق الجملة بحدائق أكتوبر

اصطدمت سيارة بدراجة بخارية داخل سوق الجملة بحدائق أكتوبر مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كما أصيب شاب نتيجة اصطدام سيارة به بمدينة 6 أكتوبر وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين اصطدام سيارة بشاب مما أسفر عن إصابته، وتم نقل المصاب لمستشفى أكتوبر المركزي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق.