اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مايو 2023 03:31 م
أكرم القصاص
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أول مجلة طلابية على الميتافيرس ضمن مشروعات تخرج صحافة إعلام cic

الأربعاء، 24 مايو 2023 01:57 م
أول مجلة طلابية على الميتافيرس ضمن مشروعات تخرج صحافة إعلام cic الكاتب الصحفى أكرم القصاص يناقش طلاب إعلام فى مشروعات التخرج
كتب محمد صبحى

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نظمت إعلام cic مناقشة مشروعات طلاب قسم الصحافة والنشر الإلكتروني في إطار مادة التدريب العملي تحت رعاية الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام cic  والدكتورة آمال الغزاوي عميدة إعلام cic وإشراف الدكتور وليد حامد رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني.
 
ناقش الطلاب الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع والكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية .
 
وتضمنت مشروعات الطلاب احتوت 4 مشاريع تخرج ( صداع – دوبامين – رادار – علي الهامش ) شملت مواضيع عديدة ومتنوعة المضمون من خلال مجهود متميز للطلاب . 
وأكدت الدكتورة آمال الغزاوي عميد إعلام cic حرص الكلية على الاستعانة بالخبراء والممارسين في الأقسام الثلاثة الصحافة والنشر الإلكتروني والإعلام المرئي المسموع والمرئي والعلاقات العامة  في مناقشة مشروعات الطلاب للإستفادة من خبرات الممارسين في صقل مهارات الطلاب.
 
وأضافت انه ضمن مشروعات  التخرج  مشروع  مبتكر لطلاب كلية الإعلام بالجامعة الكندية، حيث تم إنشاء أول مجلة صحفية تحمل عنوان " صداع "بإخراج صحفي داخل منصات الميتافيرس في الوطن العربي، وذلك بعد جهود كبيرة من قبل الطلاب والمشرفين على المشروع. وقد عمل الطلاب أيضًا على إنشاء بوابات زمنية للصحيفة داخل الميتافيرس، والتي تجمع ما بين عمق الحضارة المصرية والمستقبل.
 
وتعتبر هذه المجلة الصحفية الأولى من نوعها التي تصدر داخل منصات الميتافيرس، وتستخدم تقنيات حديثة لتوصيل المحتوى الإعلامي بشكل أكثر فاعلية وجاذبية للجمهور. وتتناول المجلة الصحفية موضوعات متنوعة تهم المجتمعات العربية، وتتميز بتقديم محتوى إعلامي متميز وجودة عالية، بالإضافة إلى تفاعل وتشارك أفضل بين القراء والصحفيين والمحررين عبر منصة الميتافيرس الحديثة.
 
ويعد هذا المشروع أيضًا أول مشروع تخرج يقدم شكلًا جديدًا ومبتكرًا للمناقشات الحوارية حول حملة إعلامية إنسانية بعنوان "الطفل خط أحمر"، والتي تتم داخل العوالم الافتراضية ومنصات الميتافيرس. وقد استخدم الطلاب تقنيات حديثة مثل الواقع الافتراضي والميتافيرس وتقنيات الصوت والصورة لتوصيل الرسالة بشكل أكثر وضوحًا وتأثيرًا.
 
وتهدف الحملة الإعلامية إلى توعية الجمهور بأهمية حماية حقوق الأطفال والعمل على تحسين وضعهم في المجتمع، وتعزيز الوعي الإنساني بشكل عام. وتعد هذه الحملة الإعلامية الأولى من نوعها التي تتم داخل العوالم الافتراضية وتستخدم تقنيات حديثة لتوصيل الرسالة بشكل فعال وجاذب للجمهور
 
جدير بالذكر، أن مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة تحت إشراف د. ميادة جلال و المدرسين المساعدين بالقسم مصطفى طارق ويارا هاني .
 
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