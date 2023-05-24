أوزداغ يختار دعم كليتشدار أوغلو فى جولة الإعادة بالانتخابات التركية

وكالات

أعلن زعيم "حزب النصر" المناهض للاجئين، أوميت أوزداغ، أنه اختار دعم مرشح المعارضة الرئاسي، كمال كليتشدار أوغلو، في جولة الإعادة، في خطوة معاكسة لحليفه السابق سنان أوغان، الذي أعلن دعمه للرئيس الحالي، رجب طيب إردوغان، قبل أيام.

وحسب موقع الحرة، جاء الإعلان عن خطوة أوزداغ بعد اجتماعين عقدهما مع كليتشدار أوغلو، وفي أثناء بيان صحفي ألقاه الطرفان، صباح الأربعاء.

وقال أوزداغ، وهو سياسي يميني متطرف، إن "أكبر مشكلة تواجه تركيا هي عودة 13 مليون طالب لجوء وهارب يعيشون في بلدنا".

وأضاف: "لا يمكن لدولة أن تضع اقتصادها وأمنها على الخط الصحيح مع 13 مليون لاجئ"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق "على خطة من شأنها إرسال 13 مليون طالب لجوء في غضون عام، ووفقا للقانون الدولي".

وتابع السياسي الذي كان قد بنى أجندته الانتخابية على ملف اللاجئين: "أدعوا جميع من صوّت لتحالف الأجداد في الجولة الأولى، للتصويت لصالح كمال كليتشدار أوغلو في الجولة الثانية، ولمن يتبنى سياسة ترحيل اللاجئين".