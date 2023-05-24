أكاديمية الشرطة تستضيف دورة فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

إستضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة "مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة" دورة تدريبية فى مجال (مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان) خلال الفترة من 9/5 حتى 11/5/2023م والتى ينظمهما مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالتنسيق مع السفارة الأسبانية بالبلاد للكوادر الأمنية العاملين بوزارة الداخلية.

تضمن البرنامج العديد من المحاور يأتى من بينها (الإطار القانونى لمكافحة العنف ضد المرأة - خصائص العنف ضد المرأة - إجراءات التحقيق فى جرائم العنف ضد المرأة - دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة - الإطار التشريعى لجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق فى قانون العقوبات المصرى).

كما يعكس تنظيم تلك الدورات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية، لاسيما المعنيين بملف مكافحة العنف ضد المرأة حقوق الإنسان.

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بها، والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الإتحاد الأوروبى فى هذا المجال.