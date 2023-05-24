أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، و السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ 6 جنيهات

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ .75 جنيه.

‏‎‏-البصل الأبيض ب 14.75جنيه.

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 14.75جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10.5جنيه .

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 10 جنيهات.

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

بامية 30 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 19 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ22.5 جنيه.

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيها.

-الموز البلدى 15 جنيها.