اليوم السابع
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أكرم القصاص
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آليات وجرافات إسرائيلية تتوغل جنوب قطاع غزة

الأربعاء، 24 مايو 2023 11:15 ص
آليات وجرافات إسرائيلية تتوغل جنوب قطاع غزة الشرطة الإسرائيلية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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توغلت عدة آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، جنوب شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية إن نحو سبع آليات وجرافات عسكرية توغلت داخل أراضي المواطنين شرق بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس، ونفذت أعمال تجريف وتخريب في ممتلكات الفلسطينيين الزراعية.

وتتوغل جرافات وآليات الاحتلال باستمرار على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وتقوم بأعمال تجريف وتخريب لممتلكات المواطنين الزراعية وكان آخرها يوم أمس شرق مدينة "دير البلح" بالمُحافظة الوسطى.

 


قطاع غزة

خان يونس

دير البلح

فلسطين



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