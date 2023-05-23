193 حالة تصالح على مخالفات البناء “نموذج 10" لأهالى مدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، على عدد 30 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء ، لأهالي مدينة شرم الشيخ "نموذج 10"، وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، وذلك بمكتب المحافظ بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأشار رئيس مدينة شرم الشيخ، إلى أنه تم التصديق علي عدد 163 حالة تصالح سابقة تم التصديق اليوم علي عدد 30 قرار تصالح بذلك يصبح عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى اليوم 193 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.