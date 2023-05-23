163 % زيادة باستثمارات العرب فى مصر عام 21/22.. والإمارات تتصدر بـ5.7 مليار دولار

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور قيمة استثمارات الدول العربية في مصر، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بزيادة بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 163.8%.

ورصدت بيانات الجهاز قائمة الدول الأعلى استثمارا في مصر خلال الفترة المذكورة، واحتـلت دولة الإمارات العربية المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021/2022، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 5.7 مليار دولار، يليها الكويت 669.3 مليون دولار، ثم قطر 518.3 مليون دولار، ثم السعودية 491.6 مليون دولار، ثم البحرين 457.9 مليون دولار، ثم تونس 58.7 مليون دولار، ثم الأردن 51.9 مليون دولار، ثم المغرب 51.1 مليون دولار، ثم لبنان 28.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 19.3 مليون دولار.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية لتسجل 29.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 25.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 4 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 16.1%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 12.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 11.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 9.3%.