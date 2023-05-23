10حالات غش بالمحمول فى إعدادية الشرقية والتحقيق مع رئيس لجنة و 10 مراقبين

الشرقية - إيمان مهنى

قرر المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية و التعليم بالشرقية ، استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة بإدارة أبو كبير، واثنين من مراقبين الدور، و 8 ملاحظين بامتحانات الشهادة الإعدادية من إدارات أبو حماد ومنيا القمح وشرق الزقازيق وأبو كبير لمخالفتهم التعليمات المنظمة لإعمال الامتحانات وإحالتهم للتحقيق، كما ضبط 10 طلاب في وقائع غش باستخدام التليفون المحمول وإحالتهم للتحقيق طبقا لقانون 205 لسنة 2020 م .

وقال وكيل أول الوزارة، في بيان إنه لم يعد هناك أي مجال للتهاون مع أي تقصير ويجب الضرب بيد من حديد على يد كل فاسد أو مخالف أو مقصر فى أداء عمله".

جاء ذلك خلال متابعة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لسير الامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

يذكر أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني في مادتي الهندسة و كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بلغ 137 ألفًا و939 طالبًا وطالبة، موزعين على 765 لجنة على مستوى محافظة الشرقية .