وفاة أكبر معمرة فى كوبا عن عمر يناهز 115 عامًا

فاطمة شوقى

توفيت إميليا تيجيدا أكبر عجوز فى كوبا، عن عمر يناهز 115 عامًا في بلدية نيكيرو بجرانما، ووفقا للتلفزيون المحلى، فقد حافظت على قدرتها العقلية حتى اللحظة الأخيرة، وفقا لصحيفة "سيبر كوبا".

وقال الصحفى ألبرتو أورتيز بيرالتا إن "توفيت للتو أكبر عجوز فى كوبا ، كانت تعيش فى نيكيرو، أكبر عجوز فى كوبا، وربما فى العالم، 114 عامًا و10 شهورًا و 20 يومًا ".

ومنذ ما يقرب من 115 عاما، ولدت اميليا قبل اشهر من فوز خوسيه ميجيل جوميز من الحزب الليبرالى فى الانتخابات الرئاسية الكوبية فى 14 نوفمبر 1908.

وفي يونيو 2018 ، توفيت الكوبية ماريا إميليا كيسادا بلانكو ، التي تعتبر أكبر معمرة في العالم في 117 عامًا و 5 أشهر، عُرفت ماريا إميليا في أرضها باسم "لا بريموروزا" أو "جوهرة مونسيرات".

فى شهر مارس من هذا العام ، احتفلت الكتالونية ماريا برانياس بمرور 116 عامًا على كونها أطول الأشخاص عمراً في العالم، حيث ترأست تصنيف الأشخاص الأطول عمراً في العالم من قبل مجموعة أبحاث Gereontological Research Group.

وكتبت المرأة على تويتر "كان علي أن أبلغ سنًا متقدمة لأتعلم كيف أقدر الصمت" ، التي رأت نفسها في يناير على أنها أكبر معمرة على هذا الكوكب بعد وفاة الفرنسية لوسيل راندون ، والتي كانت حتى ذلك الوقت فى اعلى القائمة.