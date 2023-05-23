وزير العدل يفتتح فرع الشهر العقارى بجنوب سيناء ويطلق خدمة توثيق زواج الأجانب

كتب إبراهيم قاسم

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل ، بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فرع توثيق مجمع خدمات مصر الذى يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب سيناء والمقرر أن يعمل خلال فترة مسائية من 5 إلى 9 مساء اعتبار من بداية الشهر المقبل، وكذلك إطلاق خدمة جديدة لأول مرة داخل محافظة جنوب سيناء والخاصة بمكتب توثيق زواج الأجانب.

وحضر الافتتاح المستشار الدكتور اشرف حجازي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والمستشار سليمان صقر عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق

وقال الدكتور جمال يقوت رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق أن صدور قرار وزير العدل رقم 1151 لسنة 2023، بإنشاء فرع توثيق مجمع خدمات مصر الذى يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب سيناء بمبنى مجلس المدينة بالطريق الدائرى الأوسط بحى النور بشرم الشيخ، والذى يعمل بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمي ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة والذى من شأنه أن يقضى على الزحام وسرعة تقديم الخدمة للجمهور.

كما أصدر وزير العدل القرار رقم 2305 لسنة 2023 بإنشاء فرع لتوثيق باسم مكتب توثيق الأحوال الشخصية "مكتب زواج الأجانب" ويعد هذا الفرع هو الثالث من نوعه بعد القاهرة والإسكندرية ويقوم بتوثيق كافة عقود الزواج والتصادق عليها واشهادات الطلاق والتصادق عليها للمصريين والأجانب.

وأضاف أن هذا النوع يعمل بنظام الشباك الواحد ويخدم طالبى الزواح ويعتبر من أحدث الفروع الذى تم ربطه بمركز معلومات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.

وأكد "يقوت" على ان وزارة العدل تتوسع فى فتح فروع التوثيق المختلفة لتقديم كافة الخدمات لطالبى الخدمة على نحو يحقق الجودة والدقة العالية.