وزير البترول: رفع نسبة المكون المحلى بمجمع السولار الجديد بأسيوط

كتبت -مروة الغول

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية للسولار وقدرات تصنيع المكون المحلي للمشروعات البترولية وذلك خلال زيارته لمحافظة اسيوط يرافقه قيادات قطاع البترول في اطار متابعة مشروعات المنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة.

وبدأ المهندس طارق الملا جولته التفقدية بافتتاح وتفقد ورش التصنيع المركزية الجديدة لشركة بتروجت التي اقيمت علي مساحة 20 ألف م٢.

وأوضح الملا ان اقامة هذا المشروع بهدف زيادة القدرات التصنيعية لرفع نسب المكون المحلي في المشروعات الجديدة لقطاع البترول بمنطقة اسيوط البترولية، حيث يتميز المشروع بقدرات تصنيع متخصصة للأوعية والخزانات والابراج كمكونات رئيسية في المجمع الجديد الجاري اقامته لانتاج السولار والبنزين بالمنطقة الجغرافية البترولية بالمحافظة بما يرفع نسبة المكون المحلي وكذلك مشروعات رفع كفاءة مصفاة تكرير البترول بأسيوط، وهو ما له مردود ايجابي علي تقليل الاستيراد للمكونات بالعملة الصعبة وسرعة انجاز المشروعات وتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية في مصر بأيادي وعقول مصرية من كوادر قطاع البترول الشابة .

ثم اجري الملا ومرافقوه جولة تفقدية بورش التصنيع الجديدة واطلع علي ماتم انجازه في مجال التصنيع للمشروعات الجاري انشاؤها ضمن خطة الوزارة ، حيث استعرض المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت اهم ملامح المشروع الذي يعد احدث المشروعات التي تم الانتهاء منها بواسطة الشركة لزيادة قدرات التصنيع المحلي ويضم 3 ورش متخصصة للانتاج والتصنيع بطاقة حوالي 1800 طن سنويا تم تزويدها باحدث الإمكانيات من المهمات من الماكينات والمعدات.

وتلبي الورش احتياجات المشروعات الجديدة بمنطقة اسيوط البترولية من خلال تصنيع 4 خزانات للبوتاجاز زنة 800 طن علاوة علي17 مستودعا زنة 9000 طن بوحدة معالجة المياه وذلك لمجمع انوبك للسولار والمنتجات البترولية عالية القيمة الجاري انشاؤه، وكذلك تصنيع 137 من المعدات زنة 3600 طن لوحدات الانتاج بمصفاة تكرير اسيوط للبترول .

كما افتتح الوزير معسكر إعاشة العاملين بشركة بتروجت والذي تم اقامته في اطار استراتيجية دعم العنصر البشري الركيزة الاساسية في تنفيذ الخطط والمشروعات وتوفيرا للمتطلبات الاساسية لفرق عمل الشركة وبما يتيح تواجدهم في نطاق المشروع وتكثيف العمل علي ورديات طوال 24 ساعة.

الملا يتابع الاعمال الجارية ولتنفيذ اكبر مجمع لانتاج السولار في صعيد مصر

وخلال الزيارة قام المهندس طارق الملا بتفقد الأعمال الجارية ومراحل تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) كأكبر مشروع يجري تنفيذه في صعيد مصر وذلك للوقوف على تقدم الاعمال على أرض الواقع وسرعة استكمال عمليات التنفيذ للمشروع .

وأوضح الوزير أن متابعة سير العمل في اقامة المشروع تأتي في اطار ما له من اهمية كبيرة ومردود اقتصادي متميز ضمن خطة الوزارة لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة مصافي تكرير البترول المصرية لزيادة طاقات الانتاج من السولار والبنزين ودعم قدرتها علي توفيرهما محليا للحد من الاستيراد.

ولفت إلي أن تصنيع المكونات للمشروع في ورش التصنيع المحلي يسهم باستمرار في رفع نسبة المكون المحلي بالمشروع لتصل الي اكثر من 50% بعد ان ارتفعت خلال الفترة الحالية الي ما يتراوح بين 40 الي 45% .

ويستهدف المجمع الجديد إنتاج نحو 2.5 مليون طن سنوياً منتجات بترولية يأتى فى مقدمتها السولار بالمواصفات الأوروبية بواقع 1.6 مليون طن لتقليل الاستيراد من هذا المنتج الحيوي وتأمين استهلاك محافظات الصعيد من خلال هذا المشروع بديلا عن نقل السولار اليها من شمال مصر، علاوة علي البوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين كمنتجات رئيسية للمجمع .

وخلال الجولة استمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من المهندس محمد بدر رئيس الشركة حول موقف تقدم الأعمال في استكمال الوحدات الرئيسية الاربع للمجمع بخلاف الوحدات التكميلية كوحدات معالجة مياه الصرف الصناعي وغيرها والتى تخدم المشروع الذي تنفذ أعماله شركتا إنبى وبتروجت بالتعاون مع شركة تكنيب الإيطالية المقاول العام بتكلفة استثمارية حوالي2.9مليار دولار .

كما تم استعراض حجم الاعمال المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة، وفى هذا الصدد وجه الملا باستمرار التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة للمشروع والعمل علي توفير المتطلبات اللازمة للانتهاء من الاعمال المستهدفة وفقاً للبرامج الزمنية المخططة مع الالتزام الكامل ومراعاة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة .

كما افتتح الوزير المبني الاداري للعاملين بشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( انوبك ) .