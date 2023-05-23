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وزيرة التعاون الدولى: تمويلات البنك الأفريقى للتنمية استثمارات وليست ديون

الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:09 ص
وزيرة التعاون الدولى: تمويلات البنك الأفريقى للتنمية استثمارات وليست ديون الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن بنك التنمية الأفريقى أحد مؤسسات التمويل الدولية الخاصة بالقارة الأفريقية، واستضافة مصر لاجتماعات البنك الأفريقى للتنمية بمدينة شرم الشيخ رسالة مهمة.

 

أضافت رانيا المشاط، فى لقاء تليفزيونى مع إكسترا نيوز والتليفزيون المصرى، أن التمويلات للتحول الأخضر من أهم الأمور للفترة المقبلة، وهناك تركيز شديد على أن تكون هذه التمويلات من خلال استثمارات وليست ديون، مبينه: "الفكرة هنا عن التمويل المختلط، وهو الحصول على تمويل منخفض التكلفة ولكن من خلال استثمارات من الخارج، وهذا ما يجرى مع البنك الأفريقى للتنمية".

 

وأشارت إلى قيام البنك الأفريقية بإنشاء مؤسسة للأمن الدوائى واللقاحات، ومصر لها دور مهم جدا فى هذا الصدد، متابعه: "نركز على التعاون جنوب جنوب، وهو أن أحصل على الخبرات المختلفة فى البلاد المختلفة لتعميمها فى بلاد أخرى، ونحن لنا محفظة فى البنك الأفريقى للعمل تساهم فى بعض المشروعات كمشروع جبل الأصفر الخاص بتدوير المياه، ولدينا بعض المشروعات فى الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل".


الدكتورة رانيا المشاط

وزيرة التعاون الدولي

اجتماعات البنك الافريقي

البنك الافريقي للتنمية



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