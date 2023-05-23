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نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:55 م
نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
كتب : محمد عزام

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد التى اعتمدها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منذ قليل، بنسبة نجاح 84.3%. 
 
وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح "اليوم السابع" لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد للعام الدراسى الحالي. 
 
 
اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، لنتيجة الشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الجديد الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولي محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، والتى جاءت بنسبة 84.3%، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية. 
 
وأبدى اللواء عادل الغضبان، سعادته من نتيجة الفصل الدراسي الأول، التي جاءت بنسبة 84.3%، موضحاً أن الامتحانات خرجت بأمن وأمان ودون أية شكاوى من النظام الجديد الذي سيتم تعميمه بالمرحلة الإعدادية.
 

 


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