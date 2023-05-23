نائب محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الحى المتميز

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان مدرسة الحى المتميز للتعليم الأساسى بمدينة المنيا الجديدة، والتى تضم 14 لجنة بإجمالى 971 طالبا، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان الجبر والتربية الفنية.

رافق نائب المحافظ، حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، اللواء هانى بدوى رئيس مدينة المنيا.

أعرب نائب المحافظ، عن خالص أمنياته بالنجاح والتفوق للطلاب، كما اطمأن على اتخاذ كافة الإجراءات لانضباط أعمال سير الامتحانات وانتظام سير اللجان، وأكد "أبوزيد" على حرص المحافظة على تحقيق مصلحة الطلبة والطالبات، حيث استجابت المحافظة لشكاوى ومناشدات أهالى طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بسبب صعوبة إحدى فقرات الاسئلة فى مادة الهندسة (الفقرة (أ) من السؤال الخامس)، واستجابة لتلك الشكاوى، تم توجيه السيد مدير مديرية التربية والتعليم بسحب عينة عشوائية من مادة الهندسة وتصحيحها، ووفقا لما ستسفر عنه نتائج تصحيح العينة العشوائية فسوف سيتم اتخاذ القرار المناسب لمصلحة الطلاب بإعادة توزيع الدرجات أن لزم الأمر، كما تم التوجيه بإعادة توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس فى مادة الهندسة فى امتحان الشهادة الاعدادية للمدارس الرسمية للغات وذلك لوجود اختلاف فى امتحان الهندسة باللغة العربية عن النسخة الانجليزية فى إطار الحرص على مصلحة الطلبة والطالبات.

كما وجه نائب المحافظ بالتنبيه على رؤساء اللجان بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم حال وجود أى شكوى من طلاب الشهادة الإعدادية وحلها على الفور.

من جانبه، قال حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألف و497 بنطاق 413 لجنة بجميع المراكز.