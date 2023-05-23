مقتل تاجر سيارات وإصابة آخر خلال مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات مالية بالبحيرة

مقتل تاجر سيارات وإصابة خاله متأثرين بطلقات نارية خلال مشاجرة مع عامل بسبب خلافات مالية بمركز دمنهور بالبحيرة.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بإحدى قرى مركز دمنهور منا أدى إلى مصرع " وجدى. ف. ع. س. 43 عاما، تاجر سيارات، وأصيب حسن.س.م 31 عاما تاجر حبوب إثر إطلاق النار عليهم من قبل عامل لخلافات مالية.

وكشفت التحريات الأمنية أن مرتكب الجريمة هو م.م.ع. 31 عاملا، وأنه قام بإطلاق النار عليه من سلاح كان بحوزته خلال مشاجرة مع المجنى عليهم بسبب خلافات مالية.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.