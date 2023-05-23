اليوم السابع
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مقتل تاجر سيارات وإصابة آخر خلال مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات مالية بالبحيرة

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:08 م
مقتل تاجر سيارات وإصابة آخر خلال مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات مالية بالبحيرة جثة
البحيرة- ناصر جودة

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مقتل تاجر سيارات وإصابة خاله متأثرين بطلقات نارية خلال مشاجرة مع عامل بسبب خلافات مالية بمركز دمنهور بالبحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بإحدى قرى مركز دمنهور منا أدى إلى مصرع " وجدى. ف. ع. س. 43 عاما، تاجر سيارات، وأصيب حسن.س.م 31 عاما  تاجر حبوب إثر إطلاق النار عليهم من قبل عامل  لخلافات مالية.
 
وكشفت التحريات الأمنية أن مرتكب الجريمة هو م.م.ع. 31 عاملا، وأنه قام بإطلاق النار عليه من سلاح كان بحوزته خلال مشاجرة مع المجنى عليهم بسبب خلافات مالية.
 
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

 


مصرع تاجر سيارات

محافظة البحيرة

مركز دمنهور

مستشفى دمنهور

حوادث البحيرة



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