مصر تستضيف الحدث الأكبر عالميا فى مجال تنظيم الاتصالات بشرم الشيخ

كتبت هبة السيد

تستضيف مدينة شرم الشيخ الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات ، خلال الفترة الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2023، بمشاركة أكثر من 70 دولة و700 خبير ومتخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات، من أجل فتح حوار عالمى يجمع منظمى الاتصالات وقادة الصناعة حول العالم لمناقشة أبرز القضايا التى تعنى قطاع الاتصالات.

بمشاركة أكثر من 700 خبير ومتخصص من منظمي وواضعي سياسات الاتصالات من 70 دولة حول العالم

تجمع الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) منذ عام 2000 رؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من جميع أنحاء العالم وقد اكتسبت شهرة بوصفها المحفل العالمي السنوي الذي يجمع بين المنظمين لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن أكثر قضايا التنظيم أهمية على مستوى العالم.

وتعزز الندوة أيضاً حواراً عالمياً حيوياً لمنظمي الاتصالات ودوائر الصناعة بين المنظمين وواضعي السياسة وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويوفر الحوار العالمي الذي يجري خلال الندوة محفلاً محايداً لأعضاء قطاع تنمية الاتصالات من أجل تبادل وجهات نظرهم بشأن القضايا الرئيسية التي يواجهها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتختم الندوة باعتماد المنظمين لمجموعة من المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات التنظيمية.

وتتيح الندوة فرصاً للتواصل في الفترة التي تسبق الحدث وفي أثنائه من خلال منصة التواصل التفاعلية المتاحة عبر الإنترنت لتحديد المواعيد باستخدام حاسوب لوحي أو هاتف ذكي.

وتشمل الندوة سلسلة من الأحداث هى: أحداث ذات مواضيع محورية، اجتماع الفريق الاستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية وكبار مسؤولي التنظيم من القطاع الخاص​ (IAGDI-CRO))، اجتماع الرابطات التنظيمية، موائد مستديرة تنظيمية إقليمية.