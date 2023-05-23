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مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:09 ص
مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بكفر الشيخ إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان أخرين، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق البورصة الرياض، ونقلت سيارات الإسعاف جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين لاستقبال المستشفى.
 
تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفتي عمليات مديرية الصحة والاسعاف، إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق البورصة الرياض، ونقلت سيارات الإسعاف جثامين المتوفين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصابين لاستقبال المستشفى.
 
وتبين من دفاتر المستشفى مصرع كل من محمد رضا محمد، 21سنة، ومحمد الشحات سعد، 30 سنة، وإصابة هدى محمد صبرى، 19سنة، بجروح متفرقة بالجسم ، وروان محمد ابو شعيشع، 28سنة، باشتباه نزيف بالبطن،والحالتين بالمستشفى تحت الملاحظة، و الجثمانين تحت تصرف النيابة.
 
 
 
 

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