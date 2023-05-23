مصرع شاب غرقا بإحدى ترع مركز كوم حمادة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه غرقا بإحدى ترع مركز كوم حمادة بالبحيرة فى ظروف غامضة، وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وفاة "محمد. ب .م" 20 عاما إثر إصابته باسفكسيا الغرق بإحدى ترع مركز كوم حمادة بالبحيرة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة المركزى تحت تصرف النيابة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع طفل غرقًا إثر انزلاق قدمه بإحدى الترع بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وبالفحص تبين غرق " ح .ا.ر" سنتان داخل إحدى الترع بقرية كفر الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

وتم انتشال الجثة من مياه الترعة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.