اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مذكرة تفاهم بين التعاون الخليجي والدولية لمكافحة الفساد لتعزيز التعاون

الثلاثاء، 23 مايو 2023 06:09 م
مذكرة تفاهم بين التعاون الخليجي والدولية لمكافحة الفساد لتعزيز التعاون مجلس التعاون الخليجي
أ ش أ

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وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين من خلال المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ جاسم محمد البديوي، اليوم /الثلاثاء/ في العاصمة النمساوية فيينا، بعميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد توماس ستيلزر، حيث أكد البديوي أهمية تعزيز مشاركة جميع قطاعات المجتمع لمكافحة الفساد، وذلك بإتباع نهج شامل دولي ومشترك بين جميع القطاعات، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وأوضح البديوي أن المذكرة تأتي في إطار التعاون بين الجانبين من خلال الأولويات المشتركة ومجالات التعاون، وذلك من خلال الدخول لمشاريع مشتركة والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الجانب الآخر، بالإضافة إلى بذل جميع الجهود المشتركة لتعزيز وتشجيع برامج بناء القدرات والمؤسسات في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا سعي المجلس الدائم إلى تعزيز توثيق التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مكافحة الفساد.

 


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