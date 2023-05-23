محمد ناصف يفتتح البرنامج التدريبي لتاهيل مسيرات تعليم الكبار باليونسكو

كتب محمود طه حسين

افتتح الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ورئيس مجلس إدارة المركز الإقليمى لتعليم الكبار، البرنامج التدريبى ( بناء قدرات ميسرات تعليم الكبار بمراكز وقرى مشروع حياة كريمة على استخدام منهجية " المرأة والحياة، بحضور الدكتور/خالد محمد خضر مدير المركز الإقليمى لتعليم الكبار والدكتورة إقبال السمالوطى رئيس الشبكة العربية لمحو الامية وتعليم الكبار و السيد العبسى امين عام مساعد اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ، والسيد مسعد مدير المكتب الفني لرئيس الجهاز والدكتور وليد حويلة مدير التدريب بالهيئة العامة لتعليم الكبار

وأكد ناصف على أهمية هذا البرنامج التدريبي ، وأنه يتبنى المدخل التنموي ، والتعليم من أجل التمكين والمواطنة،وكما وجه الشكر والتقدير للجنة الوطنية المصرية لليونسكو التى قامت بتمويل البرنامج التدريبي ، ودون أن تكلف الهيئة العامة لتعليم الكبار أي أعباء أو نفقات مالية ، موضحا أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون المشترك بين والهيئة العامة لتعليم الكبار، والمركز الإقليمى لتعليم الكبار ،والشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار وأمانتها بجمعية حواء المستقبل، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو- إيسيسكو – ألكسو)، كما هذا البرنامج يعد باكورة لسلسلة من البرامج التدريبية التى سيتم تنفيذها بالمركز الإقليمى لتعليم الكبار بالتعاون والشراكة مع الجهات السابقة خلال أشهر مايو يونيو يوليو 2023

وتستهدف هذا البرامج ميسرات تعليم الكبار و بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم لاسيما ميسرات تعليم الكبار بمراكز وقرى مشروع حياة كريمة بما يتوافق مع رؤية الدولة ، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الرابع منها ضمن خطة الدولة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع.

وأكد أن التعليم في الفصول الكلاسيكية لم يعد يجدي نفعا في تعليم الكبار ، فيجب توفير بيئة مناسبة وآمنة للدارس ، كالتدريس في الفصول الحقلية بالنسبة لساكني الريف ، والفصول البرية ، كل حسب بيئته، وأن التعليم يحب أن يأتي وفق احتياجات الدارسين ، وأن ما يقدم يجب أن يلبي طموحاتهم واحتياجاتهم ، كما صرح بأن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي، الذي يعد نقطة البداية ، بل يجب العمل على إكساب الدارس مهارة ،ومهنة تعينه على العيش بكرامة.

وأشاد بالمبادرات الرئاسية حياة كريمة ، و100مليون صحة ، وتكافل وكرامة ،والتي تعمل على الارتقاء بجوانب الإنسان المصري بكل أبعاده الاجتماعية، والاقتصادية ،والصحية، وأن الهيئة العامة لتعليم الكبار لم تكن ببعيدة عن هذا المبادرات ، حيث تسير الهيئة جنباً إلى جنب هذه المبادرات ، تجوب القرى ، والكفور، والعزب، والنجوع، موضحا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تتبنى توجيهات حديثة في تعليم وتعلم الكبار، منها دمج التكنولوجيا في ملف تعليم الكبار الذي يوفر الجهد والوقت والتكاليف، ويكسب عملية التعلم أكثر متعة، و محو الأمية الوظيفية، والتعليم والتعلم بين الأجيال ومحو الأمية الأسرية.