محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مصيف بلطيم استعدادا للموسم الجديد ..صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير الشاملة التي يشهدها ال6 شواطئ بمصيف بلطيم، من أعمال رصف بالاسفلت عقب توسعة الطرق، والرصف بالانترلوك للميادين ، إضافة لأعمال التطوير التي شهدتها بوابات المصيف، استعدادا لموسم الصيف 2023، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.



فتفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال الرصف بشواطىء الزهراء والنرجس والأامل، ومنطقة الكورنيش، والأعمال الجارية بأعمال ماكينة تنظيف الشاطئ، وتسوية الرمال، وتمهيدها، وإقامة مشايات تسهل على المصطافين التوجه لشاطئ البحر المتوسط، وخاصة كبار السن، وذوي الهمم، وأعمال المعدات لتنظيف شواطئ المصيف الستة، إضافة تنفيذ شبكة تصريف مياه الامطار بداية من ميدان الامل وحتى منطقة الفيروز، وذلك استعداداً لبدء أعمال الرصف بالمنطقة .



كما تفقد أعمال تطوير المنطقة من ميدان الأمل وحتى منطقة الفيروز والتي تشمل أعمال توسعة ورصف للطريق الرئيسي، وأعمال تطوير الجزيرة الوسطى بتركيب بلاط انترلوك وطوب فرعوني، كما تفقد الأعمال الجارية بميدان النرجس والتي تشمل تطوير ميدان النرجس وإحلال وتجديد الطوب الفرعوني وتركيب بلاط انترلوك، وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها المدينة استعداداً لاستقبال موسم صيف 2023.



كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية والكورنيش والمداخل، إضافة أعمال التوسع في المناطق الخضراء بالمصيف، وزراعة الاشجار، والعناية بالأشجار المزروعة وريها، إضافة لتركيب لافتات إرشادية بشواطئ المصيف.



يذكر أن مصيف بلطيم اشتهر بمصيف العائلات نظرا لهدوئه وتوفير الأمن والأمان به، إضافة لطبيعة خلابة ما بين مياه البحر الصافية والخضرة،و يضم 6 شاطىء" الترجس، الزهراء، الفيروز، السلام، الأمل، الفنار" ويقع بجوار الطريق الساحلى الدولى يفصل بينهما حوالي 800م، حيث يربط الطريق الدولي بين المصيف وباقى مدن الجمهورية المجاورة مثل "رشيد، الإسكندرية، جمصة، المنصورة، دمياط، بورسعيد، السويس"، وبين مصيف بلطيم ومحافظة الدقهلية نصف ساعة وبين المصيف ودمياط ساعة وبين المصيف وبورسعيد ساعة ونصف بمسافة 125 كيلو، وبينه وبين محافظة البحيرة ساعة، وبينه وبين الإسكندرية 100 كيلو فقط، وتوجد شبكة مواصلات تربط المصيف بهذه المدن، ويقع مصيف بلطيم أقصى شمال مركز البرلس، ويبعد عن مدينة بلطيم مسافة 6 كيلومترات شمالاً، وعن مدينة كفر الشيخ 90 كم، وعن مدينة دسوق 105 كيلومترات،ويقصد المصيف سنويا مابين 2.5 مليون ل 3 ملايين زائر سنويا، خلال قضاء إجازة الصيف، إضافة لعدد كبير يقصدونه أيام عطلات عيد الفطر والأضحى، وشم النسيم.





ازدياد الرقعة الخضراء بالمصيف



اعمال تطوير المصيف



اقامة مشيات تسهيلا لوصول المصطافين للمصيف



الرصف بالانترلوك



تجميل وتطوير المصيف



تسوية الرمال بالشواطئ بالمصيفط



تسوية الرمال بحضور المحافظ



تسوية الرمال



تسوية الشواطئ



تفقد البوابات



جانب من جولة اللواء جمال نور الدين بالمصيف



جانب من جولة المحافظ بالمصيف



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ



جانب من رصف الشوارع بالمصيف



جمال مصيف بلطيم وجماله



جولة محافظ كفر الشيخ



رصف الطرق بالمصيف



رصف طرق شواطئ مصيف بلكطيم



زراعة الاشجار_1



متابعة اعغمال الرصف بالانترلوك



متابعة اعمال التطوير بالمصيف



متابعة اعمال تسويىة رمال الشواطئ



متابعة اعمال تطوير المصيف



محافظ كفر الشيخ يتفقد مصيف بلطيم



مصيف بلطيم يتجمل



