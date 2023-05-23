اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:57 م
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محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية وتحقيق التنفيذ الفعال

الثلاثاء، 23 مايو 2023 04:52 م
محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية وتحقيق التنفيذ الفعال جانب من الاجتماع
شمال سيناء - محمد حسين

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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على ضرورة الانتهاء بسرعة من جميع المشروعات التي تنفذها المحافظة والإدارات المركزية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وعدم التأخير فيها.
 
جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم برئاسة المحافظ وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، والعميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديري التخطيط والإدارات المعنية، بالإضافة إلى صبحية أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة.
 
وشدد المحافظ على أهمية الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية قبل نهاية يونيو المقبل، والتحضير لتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة لعام 2023/2024. وطالب مجالس المدن بالالتزام بضوابط تنفيذ الخطة واتباع الإجراءات المالية اللازمة.
 
ومن جانبه، استعرض المحافظ نسب التنفيذ في جميع المشروعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة الالتزام بالكتاب الدري رقم 48 لعام 2022، وتنفيذ كل ما جاء فيه. وأشار المحافظ إلى أن اجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بلغ مليار و123 مليون و112 ألف جنيه، حيث تم توزيعها على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة وفي مختلف البرامج من كهرباء وطرق وتحسين بيئة وتدعيم وحدات محلية، بالإضافة إلى الأمن والإطفاء والمرور.
 
وفي نهاية الاجتماع، حث المحافظ رؤساء المراكز والمدن على الالتزام بالكتاب الدري وتحقيق التنفيذ الفعال للمشروعات المتعلقة بالخطة الاستثمارية،و الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتنفيذ المشروعات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، وتخصيص الموارد والميزانيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
 
 

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