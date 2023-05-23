محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3%.. صور

بورسعيد - محمد عزام

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية ، بنسبة نجاح 84.3%.

وأكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية في محافظة بورسعيد، خاصة مديرية التربية والتعليم، خصصت جهودها لدعم طلبة وطالبات الإعدادية خلال الامتحانات، َتوفير الجو المناسب لهم.

وأدى 13795 طالب وطالبة، امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023 اعتبارا من الاثنين الموافق 15 مايو الجاري، وانتهت الامتحانات فى 22 نفس الشهر.

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو 13795 طالبا وطالبة ينقسمون إلى 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام، أن تعليم بورسعيد استعد بتجهيز 68 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، فضلا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقري جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة، وأدى الطلاب الامتحانات، بنظام البابل شيت والتصحيح المميكن وذلك للعام الثاني على التوالي.